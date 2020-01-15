: Edirne yediemin otoparklarında göçmen kaçakçığından yakalanan araçlar da birikti

15.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:06

Yediemin otoparklarında göçmen kaçakçığından yakalanan araçlar da birikti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araçlara göçmen kaçakçılığından bağlanan araçlar da eklendi. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, 2019 yılında 183 aracın göçmen kaçakçılığı nedeniyle kolluk kuvvetlerince trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.

Keşan'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, bir çok araç ise çürümeye terk ediliyor. Araçların alınmaması nedeniyle yediemin otoparkı sahipleri de mağdur oluyor.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN 183 ARAÇ GELDİ'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle şehir güzergahının özellikle göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığını belirterek, "2019 yılında göçmen kaçakçılığından elimize 183 araç geldi. Bunların bazıları kazalı. Bunlardan 159'u alındı. Elimizde halen 25'i duruyor. Önceki yıllara göre bu rakamda artış görüyoruz. Şehir olarak geniş bir yol cephemiz var. Yunanistan, Bulgaristan sınırları yakın. Göçmen kaçakçılığında yolumuz çok kullanılıyor. Diğer ilçelerde de göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı artmış. Ekonomik sıkıntılar insanları bu işe mi itiyor, bilmiyoruz. Gelen araçların içerisinde lüks olanları da var. Şaşırtıcı bir konu bu. 2019 yılı için rakamlar yüksek" dedi.

'MOTOSİKLET SAYISI DÜŞTÜ'

Özellikle bağlanan motosiklet sayısında azalma olduğunu ifade eden Demirkan, "Önceden binlerce motosiklet oluyordu otoparkımızda. Bunların çoğu da tescil ya da çalıntı olduğu için bağlanıyordu. 2019 yılına bakıldığında gerek jandarma, gerekse emniyetin çalışmalarıyla artık tescilsiz motosiklet az bulunuyor. Özellikle motosiklet hırsızlığında önemli düşüş oldu. Şu an elimizde eskilerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 motosiklet var. 2019'da hırsızlıktan yaklaşık 50 tane motosiklet elimize geldi. Bunlardan yaklaşık 30'unun tespiti yapılarak, sahiplerine teslim edildi. 6 ay içerisinde gelip alan olmazsa yer sorunu nedeniyle bunları üst üste koymak zorundayız. İşletmenin kurulduğu 2005 yılından beri otoparkta bekleyenlerde dahil 450 aracımız var. Son dönemde özellikle borçtan dolayı elimize çok fazla araç geliyor. Tabi borcunu ödeyerek, aracını geri alanlar da oldu" diye konuştu.

'HURDAYA AYRILMASINA RAĞMEN TRAFİKTE YAKALANAN ARAÇLAR VAR'

Mahmut Demirkan, hurda teşviki kapsamında trafikten çekilen araçların sahte plaka takılarak, kullanıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Burada dikkatimizi çeken son 15 gün içerisinde hurdaya ayrılmasına rağmen trafikte gezen ve kolluk kuvvetlerinin yakalayarak, bize getirdiği araçlar var. Normalde bu araçlar tescilden düştüğünde devlete geçmesi lazım. Hala nasıl kullanılıyor, bizde hayret ettik. Bu konuda dikkatli olmak lazım"

Kaynak: DHA

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