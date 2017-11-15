Edirne Valisi Özdemir, Taburcu Oldu

EDİRNE'de 10 Kasım törenlerinin ardından ağrıları nedeniyle gittiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo olan Vali Günay Özdemir, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.



Edirne Valisi Günay Özdemir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerine katıldıktan sonra geçtiği makamında rahatsızlandı. Nefes alamamaktan şikayet eden Vali Özdemir, makam aracıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada, Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tedavi altına alınan Özdemir'in tedbir amacıyla kalp anjiyosu çekildi. Yapılan tahlillerin ardından Vali Özdemir 5 günlük tedavi sürecinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.



Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Vali Özdemir'in evinde istirahat edeceği bildirildi.



- Edirne