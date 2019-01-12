Edirne Üniversiteli Münevver, Saçlarını Lösemili Çocuklar İçin Bağışlıyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde okuyan Münevver Gizem Erdi (22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor. Erdil, "Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım" dedi.

Bulgaristan'ın Haskova şehrinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Münevver Gizem Erdil, uzattığı saçlarını lösemili çocukların tedavileri için kestirip Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olan UNICEF'e bağışlıyor.

Kestirdiği saçlarının peruk yapılıp satıldığını, gelirinin ise lösemili çocuklara bağışlandığını söyleyen Erdil, 11 yaşından bu yana saçlarını kesip bağışladığını belirtti ve şunları söyledi:

"Birazcık empati kurmak gibi düşünün hani küçük çocuklara nasıl baktıklarını gördüğüm için ilk kestiğimde 'Bana da öyle bakacaklar mı?' dedim. Gerçekten bakıyorlar. Ailemden bile garip şekilde bakmaya devam ediyorlar. Hiç kimse tebessüm etmiyor. 'Acaba gerçekten öyle mi?', 'Yardım etmek amaçlı kesti mi?' diye sormuyorlar. Saçlarımın parasıyla ya lösemi hastası çocuklar için ilaç temin ediliyor ya da doğrudan para yollanıyor. Saçlarımı keseli 1 ay oldu, ben hala saçlarımı bağlı unuttuğumu zannedip tokamı arıyorum saçımda."

'TEPKİ GÖSTERENLER OLDU'

Saçlarını kestirdiği için çevresinden sert tepkiler aldığını ifade eden Erdil, "Çevremde sert tepki gösterenler oldu. Yaklaşık 200 'geçmiş olsun' mesajı aldım. Arkadaşlarımdan, çevremdekilerden 'Kendini rezil ettin' diye mesaj atanlar da oldu. Benim de lösemi hastası olduğumu düşünenler oldu. Ben 11 yaşından bu yana saçlarımı kesip bağışta bulunuyorum. Henüz 11 yaşındayken dizime kadar saçlarım vardı. Uzun saçtan sıkılmıştım ve o zaman 'İnsanlar da bana hasta olarak bakacaklar mı?' dedim. Hem uzun saçtan sıkılmıştım, Sonra kestirdim. ilk başladığımda öylesine kesmiştim sonra ne yapacağım diye düşündüm sonra bağış yapmaya karar verdim. Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım. Saçımı lösemili çocukların tedavileri için bağışladım" dedi.

Erdil, saçlarını 30 santime kadar uzatıp lösemili çocukların tedavisi için tekrar bağış yapacağını söyledi.

Kaynak: DHA