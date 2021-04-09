Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı
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Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlı Edirne'ye getirildi.

Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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