Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada Belediye Bandosu eşliğinde büyük zaferin 99. yılı anısına saygı duruşu yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti ile birlikte yedi düvele meydan okuduğunu belirten Gürkan, "Bu milletin bağrından çıkan ve henüz 39 yaşında olan bir genç, sarışın bir kurda benzeyen, mavi gözleri çakmak çakmak olan Selanikli bir genç, adeta bir milletin küllerinden yeniden doğmasını, yeniden canlanmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

"Kara kartallar" dernek çatısı altında buluştu

Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği kuruldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin amacının Beşiktaş Jimnastik Kulübüne gönül vermiş Edirne'deki taraftarları bir çatı altında toplayıp, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak, Beşiktaş sevgisini yayarak, yeni sempatizanlar kazandırmak ve çoğaltmak olduğu belirtildi.

Sosyal ve kültürel faalitetlere de imza atılacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ımızın maçlarını bir arada izlemek, bağları güçlendirmek, Beşiktaş'ımızın gerek Ülkemizde gerekse Avrupa da yakalayacağı başarılarda hep birlikte mutluluğu ve sevinci paylaşmak olacaktır. Tabii ki sadece bunlarla da kalmayıp Edirne Kartalları olarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde olacaktır. Beşiktaşımız da geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da zaferlere emin adımlarla yürüyecek başarılara imza atacaktır. Buna sayın Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimimizin, Sergen hocamızın ve teknik ekibinin önderliğinde, Sporcularımızın başaracağına olan inancımız tamdır. Başta kentimizde yaşayan tüm Edirne Kartallarına, Beşiktaş Spor Kulübümüze ve spor camiasına hayırlı olsun."

1 Eylül Dünya Barış Günü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyerek barışın önemine vurgu yaptığını belirtti.

Dünyada barış istediklerini, bütün insanların kardeş olduğuna inandıklarını ifade eden Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm dünya halklarının, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden huzurlu ve kardeşçe yaşaması için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek herkesin savaşlara, çatışmaya dur demesi gerekmektedir. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun yaşanılan savaş, acılar tüm insanlığı etkiliyor.

Bu yüzden ortak paydamız barış olmalı. Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum."

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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