Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.

Gaytancıoğlu da Ünsal'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarete İpsala İl Genel Meclis Üyesi İsmail Aliş ve partililer de katıldı.

Helvacıoğlu'ndan Özbaş'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, müdürlük ve belediyenin birlikte yürüttüğü projeler değerlendirildi.

Helvacıoğlu, sosyal hizmetler sorumluluğunu artırmak istediklerini belirterek, "Ziyarette, dezavantajlı ve pandemi sürecinden etkilenen hemşehrilerimize yönelik sosyal yardımlaşma çalışmalarımız ve engelli ile yaşlı bireylerimize yönelik kurumumuzun aldığı tedbirleri görüştük." ifadelerini kullandı.

Özbaş da Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar