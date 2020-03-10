Edirne'den kısa kısa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Belediyesi Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Belediyesi Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal'a teşekkür etti.

Aksal da Günenç'e çalışmalarında başarı diledi.

"Sıfır Atık Bilgilendirme" paneli

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) işbirliğinde "Sıfır Atık Bilgilendirme" konulu bir panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TUYUB Başkanı Önder Akdağ, Eczacılık Fakültesi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, TUYUB tarafından organize edilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun bu yıl "Çevre ve Sıfır Atık" temasıyla koşulacağını belirtti.

TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, "Atıkların Ekosistemlere Etkileri" başlıklı sunumunda, ekosistemin bir denge halinde çalıştığını belirtti.

Çevre kirliliğinin ekosistemin dengesini bozduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Elipek, şunları kaydetti:

"Oksijen varlığında mikroorganizmalar vasıtasıyla su kendini temizler ancak bizler oksijeni azaltacak, atıkları ise artıracak eğilimlerde bulunursak bu dengeyi



bozarız. Aynı şekilde atmosfer ve toprak da müdahale edilmeden kendi döngüsünü sağlar. Çevreye bıraktığımız atıklar, plastikler, gazlar, hatalı yapılaşma, anız yakma gibi etkilerle bu dengeyi bozarak hem ekosisteme hem de kendimize zarar veriyoruz."

Panelde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaya, TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydan Ercan, Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi'nde görevli Çevre Mühendisi Murat Yavuz ve Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) Müdür Vekili Olcay Ayluayan da birer sunum gerçekleştirdi.

TÜ öğretim elemanlarının konserleri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Senem Güzey ve Öğr. Gör. Gökçe Güven'den oluşan "Duo Bellisimo" ile Öğr. Gör. Elis Araboğlu, Doç. Tanju Araboğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Araboğlu'dan oluşan "Trio Araboğlu" adlı oda müziği grupları Ordu, Giresun ve Trabzon'da konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, müzisyenler konserlerde, Türk bestecilerinin eserlerinden oluşan parçaları seslendirdi.

İlgiyle takip edilen konser izleyicilerden alkış aldı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, konser sonunda hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA