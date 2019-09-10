10.09.2019 15:31

Edirne'de Çavuşbey mahallesinde atıl halde bulunan halı saha, Edirne Valiliği tarafından gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Endüstri Meslek Lisesi arazisi üzerinde atıl durumda bulunan halı saha Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda tesis binası da yapılarak onarıldı.

Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılan çalışmalarla tesis binası yapılan halı sahanın zemin bakımı ve üzerinde bulunan brandalar yenilendi. Çevresine çitler çekilerek koruma altına alınan halı sahanın otoparkında da düzenleme yapıldı.

Gerekli bakımları yapılan halı saha öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak. Halı sahanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Öztürk'e TOBB'dan yeni görev

TOBB Yönetim Kurulu yedek üyeliğinin yanı sıra, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliği görevini yürütmekte olan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yeni bir görev daha aldı.



ETB'den yapılan açıklamaya göre, Öztürk, TOBB bünyesinden oluşturulan "Tarım-Hayvancılık Çalışma Grubu" üyesi olarak görev yapacak.

Öztürk, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu'nda TOBB'u temsilen görev yapmaya devam edecek.

Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, göreve başlayan Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Becan'a teşekkür etti.

Becan da Erdoğan'a görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA