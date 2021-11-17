Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 17 bin 714 yolcu geçti

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır kapılarından son 24 saatte 11 bin 880'i yabancı uyruklu olmak üzere 17 bin 714 yolcu geçiş yaptı.

Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 6 bin 382'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 498'i ise Türkiye'den çıkış yapmak üzere toplam 11 bin 880 yabancı uyruklu geçti.

Aynı sürede, 2 bin 667'si giriş, 3 bin 167'si de çıkış yapmak üzere toplam 5 bin 834 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 4 bin 336 otomobil geçti. Otomobillerin 2 bin 181'i giriş, 2 bin 155'i ise çıkış yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 61'i giriş, 74'ü ise çıkış yapmak üzere 135 otobüs ile 2 bin 330'u giriş, 2 bin 328'i da çıkış olmak üzere 4 bin 658 tır da geçti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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