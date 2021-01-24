Edirne'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
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Edirne'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

24.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:56
Edirne'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Edirne'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Edirne'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 14 derece olduğu Edirne'de yarın kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek ve yerini sağanağa bırakacak.

Yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte çarşamba günü Edirne'de kar yağışı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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