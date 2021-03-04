Edirne'de motosikletle seyir halindeyken rahatsızlanıp yere düşen kişi yaşamını yitirdi
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Edirne'de motosikletle seyir halindeyken rahatsızlanıp yere düşen kişi yaşamını yitirdi

04.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:40
Edirne'de motosikletle seyir halindeyken rahatsızlanıp yere düşen kişi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet kullanırken rahatsızlanıp yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet kullanırken rahatsızlanıp yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Recep Fakir (70) Yeniköy Mahallesi çıkışında seyir halindeyken motosiklet üzerinde rahatsızlanarak yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Fakir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fakir'in cenazesi inceleme sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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