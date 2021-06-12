Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
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Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri 2. gününde devam ediyor.

Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri 2. gününde devam ediyor.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Enstitüye ait lavanta tarlalarında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Lavanta tarlalarındaki vatandaşlardan kimi öz çekim yapıyor, kimi de buradaki objelerle fotoğraf çektiriyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki lavanta tarlasında konser, söyleşi gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlardan kadınlar ile yerel esnafın ürünlerinden satın alabiliyor.

Gün boyu müzik yayını yapılan tarlalarda bazı vatandaşlar şarkı söyleyerek bazıları da dans ederek müziğe eşlik ediyor.

Etkinlikler, 15 Haziran'a kadar sürecek.

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor
Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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