Edirne'de kuraklık nedeniyle Tunca Nehri dip seviyede

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de binlerce dekar ekili araziyi sulayan bölgenin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte dip seviyeye geldi. Mayıs ayından bu yana beklenen yağışın düşmediği bölgede Tunca Nehri'nin debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçülürken, son yılların en düşük seviyesine indi.

Edirne'de kuraklık nedeniyle bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, son yılların en düşük seviyesine düştü. Kentte binlerce dekar ekili arazinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nde yer yer kum adacıkları oluştu. Nehrin bazı bölgelerinde ise zeminin su üstüne çıkmasıyla yürüyerek karşıdan karşıya geçilir duruma geldiği görüldü. Taşkınlarla sürekli gündeme gelen Tunca Nehri'nde, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçülürken, son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Tunca Köprüsü mevkisinde ise yaşanan düşüş nedeniyle, nehrin yüzeyi yosun ve otlarla kaplanıp yeşile büründü. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin mevsim normallerine göre yağışlarında yüzde 46 azalma olduğunu belirterek, Edirne'de orta şiddette bir kuraklığın yaşandığını dile getirdi. Meriç Nehri'nde ise kuraklık nedeniyle yer yer adacıklar oluştu.

Hayrettin Bilgin de (75) nehirdeki suyun seviyesinin bu denli düştüğünü hiç görmediklerini belirterek, "Nehirde suyun dibi görünüyor, bir karış su kaldı. Yer altı sularımızda çekilmeye başladı. Yaşanan kuraklık, bölgenin yağış almaması nedeniyle nehirde su kalmadı. Mayıs ayından bu yana köyümüze neredeyse hiç yağmur yağmadı. Tunca Nehri önemli su kaynağımız, buğday, ayçiçeği, mısır ve çeltik bu nehirden sulanarak yetiştiriliyor. Kuraklık bizi etkiliyor" diye konuştu.