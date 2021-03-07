Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
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Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:38

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Edirne'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının bir haftada 107,43'ten 180,01'e yükseldiği Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için birçok noktada sürücülerin evrakını inceledi. Sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uygulandı.

Ayrıca marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşlara da gerekli uyarılar yapıldı.

"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları ile halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklar kapatıldı.

Toplam net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları da kısıtlamanın uygulandığı pazar günleri araç girişlerine kapalı olacak.

Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı
Son dakika haber... Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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