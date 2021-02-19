Edenred, 45 bin restoran ve kafede 1,5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, 2019 yılında Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdikleri araştırmaya göre, Ticket Restaurant Edenred olarak Türkiye yemek kartı pazarında lideri konumunda olduklarını belirterek, "Türkiye'yi de yemek kartı sistemiyle ilk kez tanıştıran şirket...

Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, 2019 yılında Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdikleri araştırmaya göre, Ticket Restaurant Edenred olarak Türkiye yemek kartı pazarında lideri konumunda olduklarını belirterek, "Türkiye'yi de yemek kartı sistemiyle ilk kez tanıştıran şirket olarak, bugün ülkemizde 25 bini aşkın kurumsal müşterimizin 1,5 milyonu aşkın kart sahibine 45 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veriyoruz. Şirketlere verimli bir kurumsal gider yönetimi sağlıyoruz." diye konuştu.

Boztepe, AA muhabirinin yemek kartı sektörü ve salgın dönemi çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Boztepe, global yapılanmaları ile 46 ülkede, 10 bin çalışan ile özel sektörde ve kamu sektöründe yer alan 850 binden fazla müşteriye, 50 milyon kart kullanıcısına, 2 milyon üye kuruluşla hizmet sağladıklarını söyledi.

KOBİ ve büyük ölçekli şirketlerin bir numaralı çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Boztepe, "Türkiye'yi de yemek kartı sistemiyle ilk kez tanıştıran şirket olarak, bugün ülkemizde 25 bini aşkın kurumsal müşterimizin 1,5 milyonu aşkın kart sahibine 45 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veriyoruz.

Şirketlere verimli bir kurumsal gider yönetimi sağlıyoruz. "İş hayatınızın her gününde yanınızdayız" mottomuza uygun şekilde, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlıyoruz ve bu süreçlerdeki operasyonlarını kolaylaştırıyoruz. Ne mutlu ki tüm bu çalışmalarımız sektörde en güzel şekilde karşılık buluyor." ifadelerini kullandı.

-Sektörde dijitalleşme devam edecek

Boztepe, salgın döneminde dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticket Restaurant Yemek Kartımızın QR kod, EdenredPay ve Dijital Kart gibi çeşitli alternatiflerle temassız mobil ödeme kolaylığı sunması, hijyenin ekstra önemli olduğu bu dönemde oldukça popüler olmasını sağladı. Eskiden Ticket Restaurant Yemek Kartı ile fiziksel olarak ödeme yapan pek çok kullanıcımız bu dönemde ödemelerini dijital olarak yapmayı tercih etti. Teması azaltan, sosyal mesafeyi koruyan bu çözümlerimiz çalışanların sağlıklarını korumalarına yardım ettiği gibi onların motivasyonlarını da artırdı. Bu süreçte ayrıca ofiste çalışmaya devam eden çalışanların öğle yemeği alışkanlıklarında da değişiklikler yaşandı.

Normalleşme döneminde de yeni teknolojilerin artacağını ve dijitalleşmenin hızla devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gelişmeler her sektörü olduğu gibi ön ödemeli kurumsal hizmetler sektörünü de dönüştürecek. Edenred Türkiye olarak biz de bu kapsamda sürekli kendimizi yeniliyor; dijital teknolojinin dönüştüğü bir dünyada, değişen iş uygulamalarına yenilikçi, pratik çözümler sunarak, kuruluşların verimliliğini artırıp iş dünyası insanlarının daha sorumlu davranışları benimsemelerine yardımcı oluyoruz."

Salgın sürecinin tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirdiğine değinen Boztepe, "Özellikle iş dünyası bu döneme hızlıca uyum sağladı. Ofisler evlere taşındı, tüm iş süreçleri evlerden yönetildi, şirketler personel alım süreçlerini online mülakatlarla tamamladı. Şirketlerin lansmanları, etkinlikleri, toplantıları hep online olarak gerçekleşti. Çok değil bir sene önce bunların gerçekleşebileceği akıllara dahi gelmezken bugün belirli iş kolları haricinde ofislere aslında çok da bağımlı olunmadığı anlaşıldı. Bu yaşananların önümüzdeki dönemde de birçok şirketin alışagelmiş kurallarında bir esneme meydana getirebileceğini, yeni kurallar ve farklı çalışma disiplinleri ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-Yasal düzenlemeler kanunlaştırılmalı

Toplumsal faydayı odağına alan, çevreye ve insana saygılı, her adımında sürdürülebilirliği önceliği olarak belirlemiş kurumların tüketici tercihlerinde bir adım daha öne çıkacağını dile getiren Boztepe sözlerini şöyle tamamladı:

"Değişen ve dijitalleşen yaşam koşulları, salgın ve hijyen kaygısıyla birleşince kullanıcılarımızın bizden beklentisi de ağırlıklı olarak dijitalleşme yönünde oluyor. Biz bu beklentileri çok öncesinden tahmin ederek, özellikle de salgın günlerinin en başında bunu öngörerek halihazırda başladığımız dijitalleşme çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Bu sebeple talepler gelmeye başladığında kısa sürede yanıt verebilecek durumdaydık. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ticket Restaurant Yemek Kartımızın salgın öncesinde de temassız ödeme ve QR kod ile ödeme özelliği vardı. Ancak 2020 yılında lanse ettiğimiz EdenredPay ile temassız ödeme seçeneklerini artırmış olduk. Benzer şekilde yine Dijital Kart da planlarımız arasındaydı ve kullanıcılarımızın yoğun talepleri neticesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Onların değerli talepleri ve bizim inovatif yaklaşımımızla çok hızlı bir şekilde temassız kartların yaygınlaşmasını sağladık.

2018'de yürürlüğe giren düzenleme tüm paydaşlara fayda sağlamak üzere bu yönde bazı değişiklikler getirdi. Edenred olarak bu yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyor, özellikle yeme içme sektörünü korumak adına bu yasal düzenleme uygulamasının kanunlaştırılması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu