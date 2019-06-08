Eden Hazard, resmen Real Madrid'de! Eden Hazard kimdir?

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı resmen kadrosuna kattı. İspanyol ekibi Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 28 yaşındaki Eden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Peki Eden Hazard kimdir?

EDEN HAZARD KİMDİR?

Çok küçük yaşlarda futbol hayatına başlayan Eden Hazard, futbola Royal Stade takımında başladı. Burada oynayan 5 yıl oynadıktan sonra 2003 yılında Tubize'nin altyapısında daha sonra 2005 yılında ise Lille takmı alt yapısına katıldı.

Lille

2007-2008 sezonu öncesi alt yapıda gösterdiği başarılardan dolayı A Takıma çağrılan Eden Hazard, Lille takımı ile ilk maçlarına daha 17 yaşında, 2007-2008 sezonunda çıkmaya başladı. İlk sezonunda sadece 4 kez forma şansı bulan Eden Hazard, ikinci sezonunda ise patlama yaşadı ve takımı ile beraber 30 maça çıktı. Oynadığı maçlarda hem gol hem de asist yapma başarısı gösterdi.

2009-2010 sezonunda takımıyla Avrupa'da mücade eden Eden Hazard, o sezon takımı ile beraber 52 maça çıktı. Aynı temposuyla gelecek sezon içerisinde de devam eden Hazard, Fransa Kupası finalinde PSG'ye karşı oynanan maçta da forma giydi. Lille'nin maçı 1-0 kazanmasıyla Hazard, kariyerindeki ilk kupasını kaldırmış oldu.2011-2012 sezonunda ise yıldızını iyice parlatan Hazard, 20 gol atıp 22 asist yapma başarısını gösterdi ve transfer zamanı geldiğinde büyük kulüplerin kıskacına takıldı.

Chelsea

2012-2013 sezonunun başında Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hazard, 2012-13 sezonunda 34 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Chelsea forması ilk kez 19 Ağustos 2012 tarihinde, Wigan maçında giydi.

Başarılı performansı ile Chelsea takımında da göz dolduran Hazard, 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea UEFA Süper Kupası mücadelesinde forma şansı buldu ancak finalde kaybetti. 1 sezon sonra bu seferUEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Hazard, takımının maçı önde bitirmesiyle beraber Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı.

2014-20158 sezonunda takımı ile büyük başarıya imza atan Eden Hazard toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 19 kez fileleri havalandırıp 10 kez asist yapma başarısı gösterdi. Sezon sonunda Chelsea takımına hem İngiltere Premier Lig şampiyonluğu hem de İngiltere Lig Kupası'nın getirilmesine katkı sağladı.

Uzun süre takımı ile başarı sağlayamayan Eden Hazard, 2016-2017 sezonunda takımı ile bir kez daha İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Sezon içerisinde 43 maçta 17 kez fileleri havalandırdı.

2012 yılından itibaren formasını giydiği ekip ile birçok maça çıkıp birçok da başarı kazanan Hazard, takımın kaptanı olarak görevini sürdürmektedir. Hazard, Chelsea'de forma giydiği 7 sezonda 349 maça çıkarken 110 kez de fileleri havalandırmıştı.

Eden Hazard'ın Milli Takım Kariyeri

Belçika Milli Takımı'nın U15, U16, U17 ve U19 takımlarında sürekli forma şansı bulan Hazard, ilk kez 28 Mart 2009 tarihinde oynanan Bosna-Hersek maçında Belçika A Milli Takımı'na çağırıldı. Belçika Milli Takımı ile 53 maça çıkan Hazard, bu maçlarda6 gol atma başarısı gösterdi.

Eden Hazard'ın Başarıları

LOSC Lille: 2010-2011 Lig Şampiyonluğu

LOSC Lille: 2010-2011 Kupa Şampiyonluğu

Chelsea: 2014-2015 , 2016-2017 Premier Lig Şampiyonluğu

Chelsea: 2012-2013 Europa League Sieger

Chelsea: 2015 Kupa Şampiyonu

Chelsea: 2017 FA Cup