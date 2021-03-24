EBYÜ'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim devam ediyor
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EBYÜ'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim devam ediyor

24.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
EBYÜ'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim devam ediyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalı yüz yüze eğitimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ediyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalı yüz yüze eğitimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ediyor.

EBYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümünde karma eğitim modeline geçiş yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, uygulamalı derslerini yüz yüze almaya başlayan hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencilerini, uygulama yaptıkları hastanede ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette salgın nedeniyle uzun süre ayrı kaldıkları öğrencilerle tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Levent, uzaktan eğitimle ilgili yaşanan gelişmeler ve üniversitenin uzaktan eğitimi güçlendirmek için yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Uygulamalı derslerle ilgili hastanelerdeki mevcut duruma yönelik öğrencilerin düşüncelerini ve görüşlerini de dinleyen Levent, "Öğrencilerimiz bizim baş tacımızdır. Onların eğitimini en iyi şekilde vermek ve onları memnun etmek üniversitemiz için önemli bir misyondur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Rektör Levent'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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