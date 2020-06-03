Ebeveynler dikkat: Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilir Ebeveynler dikkat: Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilirGökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Pandemi döneminde özellikle çocukların internet kullanımı arttı.

Ebeveynler dikkat: Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilir

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- Pandemi döneminde özellikle çocukların internet kullanımı arttı. Dijital platformlarda çocukları intihara kadar sürükleyen oyunların ardından video paylaşım platformunda pedofiliyi normalleştiren videolar gündeme geldi. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, 'Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilir' diyerek ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Video paylaşım platformu Youtube'da ortaya çıkan birkaç video kanalı, uygunsuz içerikleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki topladı. Söz konusu içeriklere yönelik tepkilerin büyümesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak söz konusu Youtube kanalında yer alan videolarda aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk istismarı içeren ifadelerin yer aldığının tespit edildiğini belirterek ilgili kurumlara ve savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Çocukların ilgisini çekecek biçimde animasyon olarak hazırlanmış çok sayıda videonun yer aldığı kanalın ise 516 bin üyesi bulunuyor.

Bu ve buna benzer içerik üretimleri ve oyunlar hakkında açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, ebeveynlere uyarılarda bulundu. Tuncer, 'Bu tür video içerikleri çocuklara çocuk istismarını ve ensesti öğretiyor ve bunların normal bir şey gibi gösteriyor. Bu içerikleri sürekli olarak seyredenler, bir süre sonra bunların normal olduğunu, yapmaları gereken şeyler olduğunu düşünebilir. Çocuklar internette, uygunsuz içeriklerle karşılaşabilir, kendilerini çocuk olarak tanıtan kötü niyetli kişilerle ilişki kurabilir ve istismara maruz kalabilir' diye konuştu.

'İNTERNET, ELEKTRONİK ÇOCUK BAKICISI OLMAMALI'

Özellikle 2000 sonrası doğan çocukların teknolojik araç ve gereçleri çok hızlı öğrendiklerini ve başarılı bir şekilde kullanabildiklerini dile getiren Barış Tuncer, 'Bu çocukları özellikle bu günlerde teknolojiden, internetten uzak tutmak pek mümkün olmuyor. Çocuklar interneti güvenilir ve bilinçli bir şekilde kullanmıyor. Genellikle eğlence amaçlı, oyun oynamak, video izlemek için kullanıyor. Anne babalar da çocuklarını oyalamak için bilgisayarı ve interneti elektronik çocuk bakıcı olarak kullanabiliyor' dedi.

'KONTROLSÜZ KULLANIM BİRÇOK RİSKİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Çocukların saatlerce internet başında kontrolsüz bir şekilde zaman geçirmesinin çeşitli tehlikeleri ve riskleri beraberinde getirdiğini belirten Tuncer, 'Obezite, kas iskelet yaralanmaları, okul başarısında düşme, motivasyon eksikliği, dikkat eksikliği ve son karşılaştığımız durumda da çocukların internette şiddet, pornografi, kumar, dolandırıcılık, terör ve çocuk pornografisi gibi birçok uygunsuz durumla karşılaştığını görüyoruz' dedi.

BU UYARILARA DİKKAT!

Anne ve babaların bu konuda bilinçli olması gerektiğini hatırlatan Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

'Teknoloji ile olan ilişkileri düzenleyecek ve çocuklarını bu tehlikelere karşı koruyacak. Bu konuda anne babalar; uzmanlardan bilgi alabilir ve kitaplardan yararlanabilir. Anne babalar, çocuklarının internette hangi etkinlikleri yaptıklarını mutlaka bilmeli. Gün içerisinde mutlaka çocuklarının hangi sitelere girdiğini kontrol etmeli, çocukların internette hangi etkinlikleri yaptıkları, ne kadar zaman geçirdikleri, internette karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında sohbet etmeli. Ebeveynlerin kendilerinin rol model olması gerekiyor. Eve geldiği zaman direkt internetin, bilgisayarın, telefonun başına geçen, saatlerce oyun oynayan bir anne babanın internetin tehlikelerinden bahsetmesi çok uygun olmayacaktır."

'ÇOCUKLAR İNTERNET ORTAMINDA İSTİSMARA MARUZ KALABİLİR'

Tuncer, 'Çocuklar internette, uygunsuz içeriklerle karşılaşabilir, kendilerini çocuk olarak tanıtan kötü niyetli kişilerle ilişki kurabilir ve istismara maruz kalabilir' dedi.

İstismarın çevrimiçi ortamlarda gerçekleşebildiğini söyleyen Tuncer, 'Çocuklar sosyal ağlara üye oluyor. Bazı kötü niyetli yetişkinler kendilerini çocuk olarak tanıtıp, bu çocuklarla iletişim kurup çocuklardan uygun olmayan görüntülerini isteyebiliyor. Bu çocuklara pornografik, fuhuş içerikli görüntüler gönderebiliyor. Çocukların, kimlerle görüşeceklerini ve görüştüklerini anne babaların bilmesi gerekiyor. Birisi bu şekilde bir teklifte bulunduğunda bunu mutlaka anne babalarına söylemeleri, çocuklara öğretilmelidir. Çocuklar bu konularda yönlendirilip istismara maruz kalabilir." diye konuştu.

BU İÇERİKLER İSTİSMARI NORMAL ALGILATIYOR

Çocuk istismarı ve ensestin suç olduğunu söyleyen Tuncer, 'Bu tür video içerikleri çocuklara çocuk istismarını ve ensesti öğretiyor ve bunların normal bir şey gibi öğretiyor. Bu içerikleri sürekli olarak seyredenler, bir süre sonra bunların normal olduğunu, yapmaları gereken şeyler olduğunu düşünebilir' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI SERBEST ZAMAN EĞİTİMİNE YÖNLENDİRİN

'Çocuklar öğretmenlerinin, anne ve babalarının izin verdikleri sosyal ağlara üye olmalıl' diyen Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Teknoloji ve internet dışında da bir hayat var. Ebeveynler gün içinde çocuklarıyla teknolojiden bağımsız sosyokültürel faaliyetler düzenlemeli. Herkes telefonundan ve internetten uzak durup kitap okuyabilir, yapboz yapabilir, satranç oynanabilir, egzersiz yapılabilir. Çocuklara internetin ve teknolojinin dışında da bir hayatları olduğu, bunun dışında da sosyokültürel etkinlikler yapabilecekleri öğretilmeli. Her çocuk, yeteneklerine uygun serbest zaman eğitimlerine yönlendirilebilir.'

Tuncer, sözlerini 'Anne babalar internet oyun bağımlılığı, çevrimiçi güvenlik, uygunsuz çevrimiçi içerikler hakkında bilgi sahibi olmalı, bilinçlenmeli ve bu konuda da çocuklarını bilinçlendirmeli. En kolay ve pratik önlem bu şekilde alınabilir' diyerek tamamladı.

Kaynak: DHA