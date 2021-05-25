E-ticaret, kağıt ambalaj ve kartonlara ihtiyacı artırdı

BERA Holdign'e bağlı olan Konya Kağıt Anonim Şirketinin Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, her sektörü etkileyen pandemiye rağmen e- ticaretin ambalaj kağıt ve kartonlara ihtiyacı artırdığını belirtti.

BERA Holdign'e bağlı olan Konya Kağıt Anonim Şirketinin Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, her sektörü etkileyen pandemiye rağmen e- ticaretin ambalaj kağıt ve kartonlara ihtiyacı artırdığını belirtti. Efe, "E-ticaretin, online alışverişlerin ve bunun gibi yöntemlerin artması ambalaj kağıt ve kartonlara ihtiyacı artırmıştır" dedi.

Her sektörün pandemiden olumsuz etkilendiğini ama buna rağmen üretime devam ettiğini söyleyen İSO ikinci 500 listesinin zirvesinde yer alan Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, "Dünya kağıt talebi, belli kağıt türleri hariç (tissue temizlik kağıtları, ambalaj kağıtları) seyahat kısıtlamaları, okulların kapanması, sanayi üretimindeki azalış, hizmet sektörünün ve reklam, tanıtım, promosyon ve fuarların durma noktasına gelmesi nedeniyle tüketimi olumsuz etkilemiştir. Bu azalmaya ilave olarak ofislerin, konferansların, diğer iş aktivitelerinin ve üniversitelerin kapanması sebebiyle basılı materyallerde ciddi azalma olmuştur. Tissue temizlik kağıtlarında ise hijyen sebebiyle dünya genelinde tüketim artışına paralel olarak üretimde ciddi taleple karşılaşılmıştır. Kağıt sanayii bir bütün olarak, dünya genelinde istihdamlarda azalmalara yol açmasına rağmen Türkiye özelinde istihdamda bir azalma yaşanmamıştır"diye konuştu.

"TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER GÖZLENDİ"

Tüketici tercihlerindeki değişime vurgu yapan Efe, şunları söyledi:

"E-ticaretin, online alışverişlerin ve bunun gibi yöntemlerin artması ambalaj kağıt ve kartonlara ihtiyacı artırmıştır. Dünyadaki en büyük tüketici olan Çin'in 2020 yılında plastik malzeme kullanımını kısıtlaması sebebiyle birçok plastik bazlı ürün, kağıt bazlı ürüne dönüştürülmüştür. Bu durum 2021 yılı ve önümüzdeki dönemde tek kullanımlık kağıt ürünlerine olan talebin önemli miktarda artmasına sebep olacaktır. Ayrıca Çin hurda kağıt ithalatını sınırlaması sebebiyle de dışarıdan yüklü miktarda ambalaj bobini ithal etmektedir"

"TÜRKİYE SELÜLÖZ ÜRETİMİNE GEÇMELİDİR"

Türkiye kağıt-karton üretiminde en çok karşılaşılan sorunlara değinen Efe, "Esas sorumunuz ana hammadde selülozun ithal girdi olmasıdır. Türkiye'de selüloz üretimi sadece OYKA'da 60 bin ton civarında olup kalan miktarın tamamı yurtdışından karşılanmaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, plantasyon alanlarının açılması ve Türkiye'de selüloz üretimine geçilmesi zaruridir. Ayrıca karton ambalaj için ana hammadde olan hurda kağıdın, Türkiye'de toplanan miktarı yetmediği için ithalatla karşılanmaktadır. Hurda kağıt ithalatındaki sıkıntılar sebebiyle de bazı üretim tesisleri ciddi manada sıkıntı yaşamaktadırlar. Türkiye'de oluklu mukavva kağıtları ve kartonların toplam üretimi 3 milyon 600 bin ton civarında olup, yurtiçi satışları ise 4 milyon 425 bin ton civarındadır. Görüldüğü gibi ambalaj kağıtlarında üretim tüketimin altındadır. Kipaş Holding'in Söke'de 2021 yılı Haziran ayında devreye girecek 450 bin ton/yıl kapasiteli ambalaj kağıt karton tesisleri de ilave edilse bile hala açık olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Efe, "İhracat stratejimiz 'Global Düşün, Yerel Uygula'dır. İhracatımızın toplam satışımıza oranı yüzde 15'tir. Kovid-19 etkisiyle ihracat imkanlarımız kısıtlanmış olsa da ihracat yaptığımız ülkeler ABD, İrlanda, Gürcistan, İran, Irak, Libya, Etiyopya, Türkmenistan, Kıbrıs olarak sıralanabilir"dedi.

2020 yılında Türkiye genelinde kağıt-karton üretim kapasitesinin 5 milyon 754 bin ton, kağıt-karton tüketiminin ise 6 milyon 698 bin ton olduğunu ifade eden Efe, "Kişi başı kağıt tüketimi ise 80,1 kilo oldu. Kağıt A.Ş., yazı tabı kağıt fabrikası, Konya ve İstanbul Güneşli de matbaa ambalaj tesisleri ve Konya 'da defter üretim tesislerine sahip olup 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet göstermektedir. Konya Kağıt A.Ş. merkez ve Güneşli şubemiz dahil 478 kişi istihdam etmektedir. Çalışanlarımızın bilgi, birikim ve deneyimleriyle sektörümüze ve şirketimize değer yaratmaya devam etmekteyiz. Ofset kağıt üretiyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana kağıt tedarikçilerindeniz. 99 bin ton/yıl kurulu kapasiteye sahip olup, Türkiye'deki ofset kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşılamaktadır. Ürün çeşitlerimiz, ofset bobin kağıt, ebat kağıt ve fotokopi kağıdı olarak sıralanabilir. Bunun yanında çeşitli ebatlarda karton kutu ve sıvamalı kutu üretim çeşitlerimiz vardır. Ayrıca KOMEKS marka defter çeşitlerimiz de bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfusu ve öğrenci sayısı dikkate alındığında yazı tabı kağıdının stratejik bir ürün olduğu aşikardır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı