Düzköylü Şehidin İsmi İki Ayrı Yere Verildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin gerçekleştirilen oturumunda Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın isminin memleketi Düzköy'de iki ayrı noktaya verilmesi kararlaştırıldı.

Düzköy ilçesinde bulunan "Güneydoğu Küme Evleri"ne "Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan Küme Evleri" ismi verildi. Ayrıca Düzköy ilçesi Düzalan Mahallesi Davut Kayhan Caddesi'nde bulunan ana yol üzerindeki isimsiz üstgeçide de "Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan Üstgeçidi" ismi verildi.

Bahattin Baştan'ın 19 Haziran 2018 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde şahadete ulaştığını hatırlatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Bu toprakları bizlere vatan yapan, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan tüm şehidlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Onların hakkını ödeyebilmek mümkün değil. Allah rızası için, vatan için, millet için canını feda eden şehitlerimiz tarihimizde ölümsüzleşmişlerdir. Bu vesile ile Baştan ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi. - TRABZON