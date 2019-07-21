Düzce'deki sel felaketinde bir kişi daha hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Dördü çocuk beş kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İlçeye bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda bulunan cansız bedenin, 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu tespit edildi. Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle