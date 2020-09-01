Düzce'de yorgun düşen yavru geyik ekiplere teslim edildi
Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Uğur Suyu mevkisinde yorgun düşmüş şekilde fark edilen yavru geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
01.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:16
Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Uğur Suyu mevkisinde yorgun düşmüş şekilde fark edilen yavru geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Beyköy Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Değirmenbaşı Mahallesi Uğur Suyu kenarında akşam saatlerinde yavru bir geyiğin olduğu ihbarı gelmesi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, yorgunluktan bitkin düşerek yere yatan yavru geyiği, mahalle muhtarı Cemil Çebi ve vatandaşlardan Şaban Horoz'un yardımıyla bulunduğu yerden aldı.
Yavru geyik ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA