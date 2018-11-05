Düzce'de Yollarda Kışa Hazırlık

Düzce Belediyesi tarafından bozuk olan yollarda yama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kış öncesi bozuk yolların tehlike yaratmaması amacıyla çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Yolda oluşan çukurların bertaraf edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çok sayıda yama ekibinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aziziye, Burhaniye, Nusrettin ve yine muhtelif mahallelerde, özellikle alt yapı onarımı yapımı için kazılan alanlarda yama çalışmaları devam ediyor. Ekipler toz ve çamuru önlemek amacıyla yama işlemi yaparken kış mevsimi öncesinde yollarda oluşacak çukurların tehlike arz etmemesi için gereken tüm önlemleri alıyor."