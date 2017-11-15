Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram esrar ele geçirildi.



Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cam-i Kebir Mahallesi ve Krem Park civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet 7,65mm tabanca, bu tabancaya ait 6 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve satışa hazır 5 fişek halinde toplam daralı 16 gram Esrar maddesi ele geçirildi.



Ayrıca şüpheli şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapıldı.



Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE