Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu
Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram esrar ele geçirildi.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram esrar ele geçirildi.
Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cam-i Kebir Mahallesi ve Krem Park civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet 7,65mm tabanca, bu tabancaya ait 6 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve satışa hazır 5 fişek halinde toplam daralı 16 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
Ayrıca şüpheli şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE