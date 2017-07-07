Düzce'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yasin Kantarcı (29) idaresindeki 34 JD 5570 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Gümüşova mevkisi Düzce istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Kantarcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gözde Erman Kantarcı (29) ve Özge Erman (24) yaralandı.



Otomobilde sıkışan Özge Erman, kaza kırım ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.



Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.