Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

04.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16

Düzce'de, "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz yolunda Akçakoca'dan Düzce'ye giden Numan Y'nin kullandığı 34 DB 4751 plakalı hafif ticari araç, Beyciler kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu Ali K. idaresindeki 54 ADE 261 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Serkan Ç. ve Ömer D. idaresindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazada, hafif ticari aracı sürücüsü ile diğer araçta bulunan Ercan ile Asım Yavuz Özlü (3) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kırmızı ışık ihlali sonucu hafif ticari araçla çarpışan otomobilin savrulması ve kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: AA