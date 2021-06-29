Düzce'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)

FINDIK BAHÇESİNDE UYURKEN BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Halil Kuş'u arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

FINDIK BAHÇESİNDE UYURKEN BULUNDU

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Halil Kuş'u arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarında Halil Kuş, saat 10.00 sıralarında evine 1 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde uyurken bulundu.

Halil Kuş'u bulan AFAD görevlileri ona, "Bizim çok sevdiğimiz bir amcamız var, akşamdan beri kayıp. Geceden beri seni arıyoruz. Vallahi bulunca çok sevindik. Şimdi seninle Gölyaka'ya gideceğiz. Senin dondurmanı yiyeceğiz. Bize dondurma ısmarlayacaksın değil mi?" dedi.

Halil Kuş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Gölyaka Entegre Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz