Düzce'de kaçak içki ele geçirildi Düzce'de aracında 43 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Düzce'de aracında 43 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Uzun süreli takibin ardından D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağında durdurulan araçta kaçak ve sahte olduğu belirlenen 43 şişe içki bulundu.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA