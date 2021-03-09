Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi
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Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi

09.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:28

Düzce'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi sonucu gaz sızıntısı yaşanan yurt boşaltıldı.

Düzce'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi sonucu gaz sızıntısı yaşanan yurt boşaltıldı.

Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde bulunan Raziye Begüm Sultan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bahçesinde gerçekleştirilen alt çalışmaları sırasında doğal gaz hattında delinme meydana geldi.

Gaz sızıntısının çevreye ve yurt içine dağılması nedeniyle bölgeye, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Yurtta kalan 190 öğrenci tahliye edilerek, geçici olarak Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Sızıntı olan hatta onarım çalışması başlatıldı.

"Öğrencilerimizde bir sıkıntı oluşmaması en büyük sevincimiz"

Olay yerine gelen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yurdun üniversitenin belli bölümleri açık olduğu için nöbetçi yurt olarak hizmet verdiğini, yurtta 190 öğrencinin kaldığını söyledi

Altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattında delinme meydana geldiğini aktaran Yazıcı, "Kepçe kazı yaparken doğal gaz hattında bir zedelenme oldu ve sızma oluştu. Hemen binalarımızı boşalttık, şu anda gazdan etkilenen herhangi bir öğrencimiz yok. Doğal gaz ekipleri tamir çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerimizde bir sıkıntı oluşmaması en büyük sevincimiz. Tamirat gerçekleştikten sonra öğrencilerimizi tekrar yurda alacağız ve hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi
Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi
Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi
Doğal gaz sızıntısı yaşanan yurt tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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