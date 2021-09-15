Düzce'de bir haftadır haber aIınamayan kişi apartmanın bodrumunda ölü bulundu - Haberler
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Düzce'de bir haftadır haber aIınamayan kişi apartmanın bodrumunda ölü bulundu

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de bir haftadır haber aIınamayan kişi apartmanın bodrumunda ölü bulundu

Düzce'de bir haftadır haber alınamayan kişi, apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Düzce'de bir haftadır haber alınamayan kişi, apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Çavuşlar Mahallesi Toki Konutları'nda ikamet eden İbrahim Kavuncak'tan (45) haber alamayan yakınları, bir hafta önce durumu yetkililere bildirdi. Eve kiracı olarak yeni taşındığı öğrenilen Kavuncak'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, arama çalışmalarında herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Kavuncak'ın yaşadığı apartmanın bodrum katındaki depodan kötü kokular gelmesi üzerine komşuları depoya girdi.

Burada, Kavuncak'ın yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık personeli, Kavuncak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavuncak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de bir haftadır haber aIınamayan kişi apartmanın bodrumunda ölü bulundu - Haberler
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