Düzce'de asfalt çalışmaları Düzce Valiliği, köylerin yol yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Düzce Valiliği, köylerin yol yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinasyonunda İl Özel İdaresince köylerin yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 2020 çalışma planı doğrultusunda kentte 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen köyler başta olmak üzere merkez ilçeye bağlı bazı köylerde yol asfalt ve bakım çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplam 8,1 kilometre asfalt çalışmasının tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 2,2 kilometre, Dilaver köyünde 800 metre, merkez ilçede Musababa köyünde 1,35 kilometre, Gümüşpınar köyünde 1 kilometre, Doğanlı köyünde 750 metre ve Günbaşı köyünde 2 kilometre asfalt çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca, Akçakoca ilçesi ve ilimiz merkezinde 4 altyapı ekibiyle asfalt altı altyapı çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA