DÜZCE (Habermetre) - DÜZCE BELEDİYESİNDEN ÇÖLYAK FARKINDALIĞI

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafından hazırlanan 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' projesi kapsamında Çölyak hastası çocuk ve gençlere yönelik etkinlik düzenlendi. Çocuk ve gençlerin bir araya geldiği etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Düzce Belediyesi yapımı devam eden dev projelerin yanı sıra sosyal belediyecilik konusunda da farklı etkinliklere imza atıyor. Düzce Belediyesi ve DÜSED ortaklığında hayata geçirilen 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' projesi kapsamında Çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya geldi.

Bahçeşehir'de bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, aileleri ile birlikte hazır bulunan çölyak hastası çocuk ve gençleri Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç karşıladı.

KANSER VE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Çölyak hastalarının bir araya gelmesini sağlayan kendi çocuğu da çölyak hastası olan hemşire Filiz Elif Samancı, hastalığın nüfusa göre her 100 kişiden birinde görüldüğünü kaydetti. Hastalığın, vücudun glutene alerji göstermesinden ileri gelen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Samancı, diyet yapılmadığı takdirde ileri dönemlerde hastalığın daha ağır ilerleyebileceğini kaydetti.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR VE TALEP

Bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Samancı, çocukların böyle bir organizasyonda bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiğini ve moral bulduğunu söyleyerek Düzce Belediyesine teşekkür etti.

Gönüllük Merkezinde keyifli bir gün geçiren çölyak hastası çocuklar boyama etkinliği ile eğlenirken gençler ise İngilizce kitap okuma etkinliği ile sosyalleştiler.

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