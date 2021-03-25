Duruşmada evinde uyuşturucu olduğunu söyleyen sanık hakkında mahkeme başkanı suç duyurusunda bulundu
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Duruşmada evinde uyuşturucu olduğunu söyleyen sanık hakkında mahkeme başkanı suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Duruşmada evinde uyuşturucu olduğunu söyleyen sanık hakkında mahkeme başkanı suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'de biri tutuklu iki kişinin "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı davada, tutuksuz sanığın evinde uyuşturucu olduğunu duruşmada itiraf etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kocaeli'de biri tutuklu iki kişinin "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı davada, tutuksuz sanığın evinde uyuşturucu olduğunu duruşmada itiraf etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık M.A.Y. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık E.B, olay günü M.A.Y'nin kullandığı araçta olduğunu, oturduğu koltuğun altındaki uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Suçlamaları kabul etmeyen E.B, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık M.A.Y, aracındaki uyuşturucudan polislerin yaptığı aramayla haberdar olduğunu savunarak, E.B'nin mahkemede aleyhinde beyanda bulunmaması için aracılarla kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Evinde uyuşturucu olduğunu itiraf eden M.A.Y, "Tanık M.Ç'den aldım. M.Ç. bu olaydan sonra bana uyuşturucu madde temin etmeye devam etti hatta bana verdiği uyuşturucu madde evimde, hiç kullanmadım." dedi.

Bunun üzerine M.A.Y'nin ifadelerini duruşma tutanağına geçiren mahkeme başkanı, suç duyurusunda bulunarak polis nezaretinde sanığın evine gidilmesini istedi.

Tanıkların da dinlenildiği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaa için duruşmanın ertelenmesini ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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