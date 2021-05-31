DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
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DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de jandarmanın otoyolda yaptığı uygulamada durdurulan iki takside, 13 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de jandarmanın otoyolda yaptığı uygulamada durdurulan iki takside, 13 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ve Düziçi ilçe güzergahlarından geçen E-90 Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine iki taksiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde iki araçta yolculuk yapan Afganistan uyruklu 13 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

12 KAÇAK DA GİZLENİRKEN YAKALANDI

Jandarma ekipleri, yol kenarındaki ağaçların altına gizlenen 8'i Afganistan ve 4'ü Özbekistan uyruklu 12 kaçak göçmeni daha yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN 2 TAKSİDEN 13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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