Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi

06.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:05
Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı "Anti-rad'i" üretti.

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı "Anti-rad'i" üretti.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yerli radyasyon kalkanının, gelecekte kurşun bazlı koruma yöntemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yeni ve gelişmiş teknolojik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü Teknopark İstanbul'da bir ilke daha imza atıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu dünyada ilk kez üretimi sağlanan kurşunsuz radyasyon koruma plakası Anti-rad elde edildi. Anti-rad'ın, Türkiye'nin yıllık 40 milyon dolarlık kurşun ithalatını sonlandıracağı ve özellikle tıp alanında ithal edilen ağır ve oldukça tehlikeli kurşun levhaların yerini hızla alması bekleniyor.

Yerli, sağlıklı, hafif ve en önemlisi kurşun ile kıyaslanamayacak kadar avantajlı Anti-rad Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan da Radyasyon Geçirgenlik Belgesi'ne sahip. Turing Kimya, Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Teknopark İstanbul'da geliştirilen Anti-rad; kurşun kullanımının sağlık gerekçeleriyle azalması ve hatta tamamen bitmesi beklenirken son derece gelişmiş bir alternatif olarak öne çıkıyor. Daha az maliyetli oluşuyla da dikkati çeken Anti-rad, nükleer santrallerden uçaklara ve telefonlara kadar çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

"Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak ilk hedefimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turing Kimya kurucularından Tamer Çiçekçi, bor bazlı malzemenin özellikle 5G teknolojisi ile iletişim sektöründe büyük bir pazara hitap edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bor bazlı malzeme, 5G'nin oluşturacağı radyasyondan korunmada önemli bir rol üstlenecek. Türkiye, nükleer enerjiye karşı korunmada büyük bir stratejik güce sahip olacak. Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak ilk hedefimiz. Türkiye'de devlet kurumlarıyla, radyasyonla alakalı tüm kurumlarla temas halindeyiz. Anti-rad'ı dünya pazarına taşımak için ölçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Global patent başvurumuzu 2020'nin mayıs ayında yaptık. Buluşumuzu dünyaya tanıtıp standart bir ürün olarak kullanılmasını sağlayacağız. Eş zamanlı olarak, üretim ve satışını da global pazara çıkarmayı planlıyoruz. Yurt dışında sanayideki özel sektör temsilcileri ile görüşüyoruz."

Teknopark İstanbul'da radyoaktiviteye ilişkin çalışmalara yoğunlaşan Turing Kimya, X ve gama gibi farklı frekanstaki ışınlar için değişik alanlarda kullanılan ürünler de geliştiriyor. Cep telefonlarında, duvar boyalarında, uçak kabinlerinde, tekstil dokularında kullanılan bu kompozit malzemeler iyonlaştırıcı olmayan radyoaktif ışınlara karşı koruma sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:08:29. #1.14#
title