Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre, peki Türkiye kaçıncı sırada?

16.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:57

ABD'de düzenlenen bir araştırma, dünyada 2020 yılında yaşanacak en iyi ülke klasmanında İsviçre'nin ilk sırada, Türkiye'nin ise 35. sırada yer aldığını ortaya koydu.



36 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi arasında yapılan ankette, bu kriterlere bakarak en iyi ülkeler sıralamasında 75 ülke belirlendi. İsviçre son dört yıldır bu klasmanda sürekli ilk sırada yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle