Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti

13.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:56
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 53 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 53 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 2 bin 176 oldu.

ABD, 10 milyon 839 bin 269 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 727 bin 900 ile Hindistan, 5 milyon 779 bin 383 ile Brezilya, 1 milyon 898 bin 710 ile Fransa, 1 milyon 858 bin 568 ile Rusya, 1 milyon 484 bin 868 ile İspanya, 1 milyon 290 bin 195 ile İngiltere, 1 milyon 273 bin 356 ile Arjantin, 1 milyon 165 bin 326 ile Kolombiya ve 1 milyon 66 bin 401 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 297 bin 475 kişi yaşamını yitirdi, 36 milyon 922 bin 181 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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