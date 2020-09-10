Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor
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Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl, yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor.

Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor
10.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:07

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl, yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor.

Daha önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerdeki doluluk oranının yüzde 30'larda kaldığını ve Arap turistlerin de pandemi nedeniyle Uzungöl'e fazla ilgi göstermediğini belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz kötü bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Bu sezon sadece Kuveyt'ten gelen turistler sayesinde bir nebze nefes alabildiklerini ifade eden Akyüz, yerli turistlerin de pademi nedeniyle bu sezon Uzungöl'e fazla ilgili göstermediğini kaydetti. Akyüz, "Bu sene pandemi dolayısıyla ciddi sıkıntılarla geçti diyebiliriz. Son 20 yılın belki de sezon olarak en sakin sezonunu yaşıyoruz. Arap ülkelerinin bu yöreye yoğun bir şekilde gelmelerini engelleyen pandemi süreci ve oradaki devlet yönetiminin kapıları kapalı tutması bizi olumsuz etkiledi. Ancak Ağustos ayının 15'inden sonra özellikle Kuveytli misafirlerimiz bize biraz nefes aldırdı, can suyu oldu. Otellerimizde en az 8-10 odada Kuveyt'li misafirlerimiz var. Yerli misafirlerimiz ekonomik dar boğazın yoğun olduğu bu süreçte bize pek katkı sunamadılar. Kuveyt'li misafirlerimiz bize bu sene katkı sundu, bu da bizim için olumlu yönde oldu diyebiliriz. Uzungöl'de bu zamanlarda en azından Eylül ayının 20-30'unda hemen hemen yüzde yüze yakın doluluk oranı ile çalışırdı. Şu anda yüzde 30-40'lar civarı doluluk oranı var" dedi.

Arap misafirlerin geçtiğimiz yıllarda bölgeye ciddi şekilde gelmesi nedeniyle çoğu işletmenin bunu düşünerek kredi çekerek işletmelerini yenilediğini belirten Akyüz, "Burada hizmet veren oteller, restoranlar tüm hizmet sektöründe olan arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Herkes bankadan aldığı kredilerle ayakta duruyor. Şu gerçeği unutmamak lazım. Arap misafirlerin bu bölgeye ciddi manada para pompaladılar çok katkı sundular. Yörenin tüm işletmelerinin yenilenmesine vesile oldular. Ancak böyle bir durumun yaşanılması riski olduğunu bilseler belki bu kadar yenileme durumuna girmezdiler. O durum bizleri etkiledi. Herkesi, yöre insanını ciddi manada etkiledi. Birde burada kiracı durumunda olanlar var. Dışarıdan gelip otel, restoran kiralayanlar. Peşin para ödeyip 3-5 yıllığına kiralayanlar daha çok sıkıntı yaşadılar. Mal sahipleri de sıkıntı yaşadı ancak onlar kadar değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uzungöl'de son yılların en sessiz günlerini yaşarken özellikle Kuveyt'ten gelen turistler bölgeye biraz olsun canlılık getirdi. Kuveyt'ten gelenler Uzungöl'ü çok sevdiklerini Türkiye'de güvenilir ve güzel yerlerden biri olduğunu belirterek doğası ve havasının çok güzel olduğunu söylediler.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA

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