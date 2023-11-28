Zonguldak'ta batan geminin arama çalışmalarına TCG Akın Gemisi de katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına TCG Akın Gemisi de katıldı.

Kdz. Ereğli açıklarında 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtınada mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Hafta sonu yaşanan hava muhalefeti sebebiyle dalgıçlar çalışmalarına ara verirken havadan ve botlarla deniz üzerinden çalışmalar aralıksız sürdü.

Hava şartlarının yeniden elverişli hale gelmesinin ardından deniz altındaki arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara TCG Akın Gemisi de katıldı. Gemi sabah saatlerinde ilçe açıklarına gelerek batık geminin etrafında konumlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan helikopterler ile denizden botlar ve termal kameralar ile kayıp 7 mürettabatı arama çalışmaları devam ediyor.

TCG Akın gemisi yara alan, karaya oturan veya arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, dalgıç, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve Atmosferik Dalış Süiti (ADS) vasıtasıyla su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi çalışmaları yapabiliyor. Gemi ayrıca su üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme, torpidoların denizden alınması, denizaltıların satha gelememesi durumunda azami 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteğinin sağlanması ve personel kurtarma faaliyetlerine destek verebilecek, gemi yangınlarına müdahale edebiliyor. - ZONGULDAK