Zelenskiy ve Costa'dan Rusya'ya Yaptırımlar Üzerine Görüşme

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya karşı 19'uncu yaptırım paketini onayladığı için teşekkür ederek, "Bu paket gölge petrol filosuna, bankacılık sistemine, Rus LNG ithalatına ve ilk kez kripto para platformlarına yönelik kısıtlamaları içeriyor. Bu çok önemli bir karar. Sadece kendimizi savunmakla kalmamalı, tüm Avrupa ve ABD ile birlikte Putin'e bu savaşı durdurması için baskı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede savunma yardımları, finansman aracı SAFE ve Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde ilerlemesini sağlayacak adımların da ele alındığını belirtti. Zelenskiy, "Başkan Costa'ya daveti ve desteği için teşekkür ederim. Hepimizin kararlı ve birlik içinde hareket etmesi önemlidir. Rusya'yı saldırganlığını sona erdirmeye zorlayacak olan budur" değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurguladı. Costa, "Sayın Volodimir, Avrupa Birliği'nin gelecekteki bir üyesi olarak sizi aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Başkan Trump'ın girişimleri umut yarattı ancak Putin'in iyi niyetiyle örtüşmediği ortada. Rusya saldırılarını artırıyor. Bu da Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış için verdiği mücadeleyi desteklemeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Costa, Rusya'nın gölge filosunu, bankacılık ve enerji sektörlerini hedef alan 19'uncu yaptırım paketinin onaylandığını hatırlatarak, "Bugün Avrupa Konseyi'nde, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarını karşılamak için siyasi bir karar alacağız. Bu, Rusya'ya çok güçlü bir mesajdır. Ukrayna'yı gerektiği kadar ve ne pahasına olursa olsun destekleyeceğimizi defalarca söyledik. Bugün bunu somutlaştırdık" dedi.