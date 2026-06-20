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Zelenskiy: Rusya ile Müzakereler Yeniden Başlayacak

Zelenskiy: Rusya ile Müzakereler Yeniden Başlayacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşündüğünü belirterek, G7 Zirvesi'nden hava savunması ve yaptırımlar konusunda olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rus tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum. Soru, bunun hangi formatta olacağıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, G7 Zirvesi'nin sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump dahil tüm G7'den Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi yönünde olumlu bir sinyal aldığını belirten Zelenskiy, "İlk defa, füzelerin üretiminin lisanslanması fikri Amerikan tarafınca olumlu karşılanıyor. Şimdi Raytheon ve diğer üreticilerle gerekli tüm istişareleri yapacaklar. Gerçekten olumlu bir cevapla dönmelerini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumuna ve yaptırımlara değinen Zelenskiy, "İkinci olarak, kimse Putin'in masaya oturup bu savaşı diyalog yoluyla bitirmeye istekli olduğunu görmüyor. Etrafındaki insanların bile onun Ukrayna'yı işgal edemeyeceğini ve bu savaşı kazanamayacağını anladığına dair bir his var. Bu savaşın bir an önce bitmesini çok istiyoruz. Bunun için yaptırımlara ihtiyacımız var ve Başkan Trump bu politikaya geri döneceğini söyledi. Bu da iyi bir sinyal" diye konuştu.

ABD'den gelecek yardımların artarak devam edeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Üçüncü olarak, önemli ölçüde daha fazla destek alacağız. Bunlar Başkan Trump'ın sözleri. Amaç, Putin'in desteğin durmayacağını anlamasını sağlamak, böylece savaşı durdurması onun için daha iyi olacaktır" dedi.

Rusya ile müzakerelerin geleceğine yönelik öngörülerini de paylaşan Zelenskiy, "Rus tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum. Soru, bunun hangi formatta olacağıdır. Avrupalılar, bunun Amerikalılarla ortak bir format olmasından yana ve herkes bizim önerdiğimiz yolu da destekliyor. İkili bir görüşmeye inanıyorum ancak ortakların orada bulunması önemli. Çünkü Ukrayna'nın bel bağladığı birçok şey var. Savaşın sona ermesinden sonra güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği'ne üyelik gibi. Ruslara formatı seçme seçeneği sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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