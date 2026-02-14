Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Münih'te bir araya geldi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Rutte ile ' Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişiminin finansmanını ve geleceğini ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, hava savunma sistemleri için füze tedarik edilmesini sağlayan bu girişimin finansmanının devam etmesini umduklarını kaydederek, " Ukrayna, her ülkenin katkısına büyük değer veriyor. Ayrıca Avrupa'da ortak savunma girişimlerinin açılması ve Ukrayna'nın hayatları koruma kapasitesinin güçlendirilmesi konularındaki iş birliğini de konuştuk" ifadelerini kullandı.

Rutte'ye desteği için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein formatı) toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Zelenskiy, "Oldukça verimli geçen toplantıda ortaklarımız, Ukrayna için 38 milyar avroluk askeri yardım tahsisini onayladı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.