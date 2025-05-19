Zelenskiy'den Trump'a Savunma İşbirliği Teklifi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birliği teklif ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin dün Vatikan'da bir araya geldiği ifade edildi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.