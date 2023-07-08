- Zelenskiy, 5 Azov Taburu komutanıyla Türkiye'den ayrıldı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy resmi temaslar kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği İstanbul'dan 5 Azov Taburu komutanıyla birlikte ayrıldı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele almak için İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya döndüğünü açıklayarak "Bugün kahramanlarımızı eve götürerek Türkiye'den ayrılıyoruz. Ukraynalı komutanlar Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha sonunda aileleri birlikte olacak. Ukrayna'nın şerefine" dedi.

Öte yandan 5 Azov Taburu komutanının Ukrayna'ya dönmesine yönelik Türkiye ve Ukrayna'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

215 esir takası gerçekleşmişti

Ukrayna'da 21 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşmiş, Erdoğan, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirmişti.