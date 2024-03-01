Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı

Alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Aleksey Navalni'nin cenaze töreni için Moskova'da yüzlerce kişi toplandı. Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen muhaliflerinden biri olan Aleksey Navalni'nin cenaze töreni, Moskova'da gerçekleşiyor.

Cenaze töreni, yerel saatle 14:00'te Maryino bölgesindeki bir kilisede planlanmış durumda. Daha sonra cenaze, yerel saatle 16.00'da yakındaki Borisovskoye Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze toplanan kalabalığın alkışları arasında kiliseye götürüldü.

BBC Avrupa Muhabiri Laura Gozzi, törenin yapılacağı mahallede Navalni'nin yıllarca ailesiyle birlikte yaşadığını ve burada kiliseye giden caddede yüzlerce kişinin kuyruk oluşturduğunu belirtiyor.

Gozzi'ye göre, Rus televizyonunda Navalni'den ve cenaze töreninden hiç bahsedilmiyor, bu yüzden Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ekibi bugünkü töreni canlı olarak yayınlıyor. Navalni'nin YouTube kanalında yapılan canlı yayını şimdiden 130 bin kişinin izlediği aktarılıyor.

Navalni'nin ekibi, Rusları cenaze törenine katılmaya teşvik ederek, iki konum arasındaki güzergahın haritasını paylaştı. Ayrıca, Seul'den Roma'ya, Montreal'den Stockholm'e kadar yurt dışında Navalni için anma törenlerinin düzenleneceği yerlerin listesini paylaştı.

Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishanede hayatını kaybetti. Muhalif liderin hapsedilmesi siyasi bir hamle olarak görülüyordu. Kremlin, Navalni'nin cenaze gününde "ailesine söyleyecek bir şeyi olmadığını" belirtti.

Cenaze törenine Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya büyük elçileri dahil bir çok üst düzey yabancı diplomat katıldı.