Wang Yi, Asya Pasifik'te silah yarışına karşı çıkıyor

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Asya Pasifik'te güvenlik ve istikrarın korunması için üç maddelik bir öneri sundu. Wang, Asya Pasifik bölgesinin bir silah yarışına ihtiyacı olmadığını ve sözde 'NATO'nun Asya Pasifik versiyonuna' karşı çıktığını vurguladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Wang Yi, Asya Pasifik bölgesinin bir silah yarışına ihtiyacı olmadığını, sözde "NATO'nun Asya Pasifik versiyonuna" şiddetle karşı çıktığını söyledi.

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Asya Pasifik'te güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik üç maddelik bir öneri sundu.

Wang, Cuma günü ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) dışişleri bakanları toplantısında bu yılın, ARF'nin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Wang, Asya Pasifik bölgesinde en geniş kapsama alanına sahip güvenlik mekanizması olan forumun, sürekli olarak güvenlik diyaloğu ve işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu kaydetti.

Wang, Çin'in Asya Pasifik bölgesinde güvenli ve istikrarlı bir stratejik ortamın sürdürülebilmesi için öneride bulunduğunu söyledi.

Öncelikle açıklık ve kapsayıcılığa bağlı kalınması ve ortak güvenliğin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Wang, tüm tarafların arzu ve çıkarlarının dikkate alınması ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydalar yoluyla ortak güvenlik yolunun benimsenmesi çağrısında bulundu.

Wang, Asya Pasifik bölgesinin bir silah yarışına ihtiyacı olmadığını, blok cepheleşmesiyle uğraşamayacağını ve her şeye yeniden başlamaya istekli olmadığını söyledi. Wang, bölgenin sözde "NATO'nun Asya Pasifik versiyonuna" şiddetle karşı çıktığını vurguladı.

İkinci olarak bölgesel kuralların korunması ve evrensel güvenliğin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Wang, amaç ve ilkeleri Birleşmiş Milletler Antlaşması, Barış İçinde Bir arada Yaşamanın Beş İlkesi ve Bandung Ruhu'yla büyük oranda uyuşan Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın (TAC), bölge ülkeleri için devletten devlete ilişkilere hakim olan normu oluşturduğunu belirtti.

Wang, bölge ülkelerine Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nı samimiyetle uygulaması ve hakiki çok taraflılığı sağlama çağrısında bulundu.

Üçüncü olarak pragmatik işbirliğinin derinleştirilmesi ve işbirliğine dayalı güvenliğin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Wang, bölge ülkelerinin işbirliği projelerinden yararlanarak çeşitli alanlardaki güven arttırıcı önlemlere ve önleyici diplomasiye yeni bir ivme kazandırması gerektiğini belirtti. Wang, güvenliğe ilişkin karşılıklı güveni artırmak üzere daha az hassas alanlarda işbirliği ve ortak güvenlik çıkarlarını geliştirme çağrısında bulundu.