Vatikan, Transseksüel Kişilerin Vaftiz Edilebileceğini Açıkladı

Vatikan'ın İnanç Doktrini Departmanı, belirli koşullar dahilinde transseksüel kişilerin vaftiz edilebileceğini, vaftiz anne-baba olabileceğini ve dini nikahlarda şahitlik yapabileceğini açıkladı. Bu adım, LGBTİ+ Katoliklerin kilisede kabul görmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Vatikan’ın İnanç Doktrini Departmanı dün yayımladığı belgeyle, belirli koşular dahilinde transseksüel kişilerin de vaftiz edilebileceğini, vaftiz anne-baba olabileceğini ve dini nikahlarda şahitlik yapabileceğini açıkladı.

Katolik inanç ve ahlak öğretisinin savunulmasından sorumlu olan, eski "engizisyon" biriminin devamı olan departmanın belgesi, LGBTİ+ Katoliklerin kilisede kabul görmesi açısından önemli bir adım olarak niteleniyor.

İnanç Doktrini Departmanı Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez ile Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’nun imzasını taşıyan belge, bir piskoposun sorularına yanıt olarak yayımlandı.

Brezilyalı Santo Amaro Piskoposu Jose Negri, LGBTİ+ Katoliklerin dini törenlere katılımıyla ilgili doktrin ofisine geçen yaz bir dizi soru yollamıştı.

‘’Transseksüel biri vaftiz edilebilir mi?’’ sorusuna Doktrin Departmanı, ‘’Hormon tedavisi görmüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş olan bir transseksüel, cemaatte skandal ve kafa karışıklığı yaratma riski taşıyan durumlar yoksa, diğer inananlarla aynı koşullar altında vaftiz edilebilir’’ diye yanıt verdi.

‘’Transseksüel nitelikte sorunları olan’’ çocuk ve ergenlerin de ‘’iyi hazırlanmış ve istekli’’ olmaları halinde vaftiz olmaları önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

Vaftiz anne ya da vaftiz babalık içinse ‘’belirli koşullar altında’’ transseksüellerin de kabul edilebileceği, ancak ‘’bu görev bir hak teşkil etmediğinden’’ yerel din adamlarının sağduyusuna bağlı olarak karar alınabileceği belirtildi.

Dini nikah şahitliği içinse transseksüel bir kişinin şahitliğini yasaklayan bir madde olmadığı vurgulandı.

Eşcinsel çiftlerin evlat edindikleri ya da taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları çocukların vaftiz edilmesiyle ilgili bir soruda ise Doktrin Departmanı’nın yanıtı daha muğlak oldu. ‘’Çocuğun vaftiz edilebilmesi için Katolik dininde eğitim alacağına dair sağlam temellere dayanan bir umudun olması gerekir’’ denildi.

Kilisenin yönetim kademelerinden gelen bu açılım, hak savunucuları tarafından önemli bir adım olarak yorumlandı.

LGBTİ+ topluluğunun Katolik Kilisesi içinde daha fazla kabul görmesi için çalışan din adamlarından rahip James Martin kararı sosyal medyada ‘’ileriye doğru atılmış önemli bir adım’’ diye kutladı. Martin, bu kişilerin bugüne kadar yerel papazlar tarafından engellenebildiğini vurguladı.

‘’Katolik Kilisesi ile LGBTİ+ topluluğu arasında köprü kurmayı’’ amaçlayan ABD merkezli New Ways Ministry grubu da ‘’trans bireylerin kutsal ayinlere daha kapsamlı biçimde kabul edilmesi iyi bir adım’’ dedi ancak bu açılımın daha da genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Katolik Kilisesi’nin kapılarını herkese açmasını savunan Papa Francesco sık sık inançlı LGBTİ+ bireylerin de kiliseden dışlanmaması yönünde mesajlar veriyor. Papa 2020’de görüştüğü LGBTİ+ ebeveynlerine, ‘’Tanrı çocuklarınızı oldukları gibi seviyor çünkü hepsi Tanrı'nın çocukları’’ demişti.

Roma yakınlarında bir grup transseksüel kadına destek olan bir rahibe, sık sık bu grupla birlikte Papa’nın genel kabul törenlerine katılıyor.

Papa geçen Ağustos’ta yaptığı bir açıklamada bu kadınlarla görüşmesini şöyle anlatmıştı:

‘’Rahibe Geneviève bir gün bana dedi ki: 'Onları kabul törenine getirebilir miyim?'. 'Elbette!' dedim, 'Neden olmasın?". İlk geldiklerinde ağladılar. Onlara nedenini sordum. Kadınlardan biri bana şöyle dedi: 'Papa'nın beni kabul edebileceğini düşünmemiştim!' İlk şaşkınlıktan sonra gelmeyi alışkanlık haline getirdiler. Bazıları bana yazıyor, ben de mektupla cevap veriyorum. Herkes gelebilir! Bu insanların kendilerini reddedilmiş hissettiklerini ve bunun gerçekten zor olduğunu fark ettim."