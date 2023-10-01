Van'da 270 öğrenciye hafızlık icazet töreni düzenlendi

Van İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 270 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Van İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 270 öğrenci için Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde icazet törenini düzenlendi. Düzenlen törende bir konuşma yapan Van Valisi Ozan Balcı, hafızlığın çok hayırlı ve güzel bir iş olduğunu belirterek, "Zor bir işi yapmışsınız, başarmışsınız. Çünkü hafız olmak, azim, sabır, mücadele isteyen, aynı zamanda hayırlı ve güzel bir iş. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Emeği geçen hocalarınızı, annelerinizi, babalarınızı, diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımızı kutluyorum. 130 yataklı hafızlık kursunun temelini attık. İnşallah 80 yataklı bir tane de Başkale'de temelini atacağız. Diyanet Gençlik Merkezi'nin temelini attık. 4-6 yaş Kur'an kursunu bitirdik. Belki Türkiye'de bir ilk. Bütün camilere kütüphane kurduk. Camilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Belediyenin, Valiliğin, hayırseverlerin, müftülüğümüz imkanlarıyla Kur'an kurslarına da destek verdik. Tekrar kalpten hepinizi kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri verildi. Dua ile tamamlanan törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, imamlar, öğreticiler ve aileler katıldı. - VAN