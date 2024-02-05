Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti'de Türk İş Dünyası Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cibuti'de Türk İş Dünyası Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, toplantıya ilişkin açıklamasında, "İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde köprü görevi üstlenen Türk İş Dünyası Heyeti ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin kalbinde her zaman farklı bir yeri olan Cibuti, Afrika'nın yükselen yıldızı olmaya iş birliğimiz ile devam edecek" dedi.

CİBUTİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Uraloğlu, toplantı öncesinde Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Uraloğlu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Afrika'nın giriş kapısı olan Cibuti'de ilk durağımız; Cibuti Büyükelçiliğimiz. Cibuti Büyükelçimiz Sayın Cenk Uraz ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki tarihten gelen gönül bağı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.