Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'ya Rusya tarafından füze ve İHA saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ukrayna'nın Kiev dahil 6 bölgesine bu sabah Rusya tarafından füze ve İHA'lı saldırı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Kiev dahil 6 bölgesine bu sabah Rusya tarafından füze ve İHA'lı saldırı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın altı bölgesine bugün Rusya tarafından füze ve İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Acil Hizmetler (DSNS) tarafından bugün yapılan açıklamada Kiev ve bölgesi, Mkiolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgesi olmak üzere yerleşim yerlerine isabet eden füze ve İHA saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Ekiplerin yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Mikolayiv'de bir kişinin ve Kiev'de iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İhlas Haber Ajansı Ukrayna Rusya Savaş ve Çatışma Güvenlik Acil Durum Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title