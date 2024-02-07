Ukrayna'ya Rusya tarafından füze ve İHA saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Kiev dahil 6 bölgesine bu sabah Rusya tarafından füze ve İHA'lı saldırı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın altı bölgesine bugün Rusya tarafından füze ve İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Acil Hizmetler (DSNS) tarafından bugün yapılan açıklamada Kiev ve bölgesi, Mkiolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgesi olmak üzere yerleşim yerlerine isabet eden füze ve İHA saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Ekiplerin yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Mikolayiv'de bir kişinin ve Kiev'de iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.